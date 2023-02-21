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Третьякова Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1829

Муж: Третьяков Федот Меркурьевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Третьяков Федот Меркурьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Федотовна

Отец ребёнка: Третьяков Федот Меркурьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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