Третьякова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Третьяков Федот Меркурьевич
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Федотовна
Отец ребёнка: Третьяков Федот Меркурьевич
Смерть
Неизвестно