Третьяков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Третьяков Иван Анисимович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Третьяков Меркурий Иванович
Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна
Бракосочетание
До 1744
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно