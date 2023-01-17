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Третьяков Иван Иванович

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Место рождения

Федоровская, Вельский район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Третьяков Иван Анисимович

Мать: не указана

Федоровская, Вельский район, Архангельская область
Место жительства
1719
Федоровская, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Третьяков Меркурий Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1744

Жена: Третьякова Марфа Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Третьяков Яков Иванович

Мать ребёнка: Третьякова Марфа Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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