Третьякова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти06.08.1772 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1744
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Третьяков Меркурий Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Третьяков Иван Павлович
Место жительства
1763
Указана как вдова
Смерть
06.08.1772 ст.