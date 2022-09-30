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Третьякова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

06.08.1772 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1744

Муж: Третьяков Иван Павлович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Третьяков Меркурий Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Павлович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Третьяков Яков Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Павлович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Указана как вдова
Смерть
06.08.1772 ст.
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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