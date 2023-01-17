Третьяков Егор (Георгий) Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1773 ст.
Отец: Третьяков Меркурий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Третьякова Федосья Алексеевна
Бракосочетание
До 1804
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1808
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно