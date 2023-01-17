Третьяков Егор (Георгий) Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Егор (Георгий) Меркурьевич

Третьяков Егор (Георгий) Меркурьевич

avatar

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.04.1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1773 ст.

Отец: Третьяков Меркурий Иванович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Третьяков Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Третьякова Федосья Алексеевна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1804

Жена: Третьякова Федосья Алексеевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1808
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close