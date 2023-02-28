Третьякова (Дюкова) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Дюкова) Федосья Алексеевна

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.05.1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1777 ст.

Отец: Дюков Алексей Якимович

Мать: Дюкова Васса Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
30.05.1777 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Третьяков Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Третьяков Егор Меркурьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1804

Муж: Третьяков Егор Меркурьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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