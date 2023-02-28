Третьякова (Дюкова) Федосья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1777 ст.
Отец: Дюков Алексей Якимович
Мать: Дюкова Васса Ивановна
Крещение
30.05.1777 ст.
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Третьяков Егор Меркурьевич
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1804
Смерть
Неизвестно