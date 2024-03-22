Дюков Алексей Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Дюков Яким Владимирович
Мать: Дюкова Евдокия Ивановна
Место жительства
1763
Бракосочетание
03.02.1773 ст.
Жена: Дюкова Васса Ивановна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1773 ст.
Мать ребёнка: Дюкова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1775 ст.
Мать ребёнка: Дюкова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1777 ст.
Дочь: Третьякова Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Дюкова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1779 ст.
Мать ребёнка: Дюкова Васса Ивановна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно