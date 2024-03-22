Дюков Алексей Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюков Алексей Якимович

Дюков Алексей Якимович

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Дюков Яким Владимирович

Мать: Дюкова Евдокия Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
03.02.1773 ст.

Жена: Дюкова Васса Ивановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1773 ст.

Сын: Дюков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Дюкова Васса Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1775 ст.

Сын: Дюков Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Дюкова Васса Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1777 ст.

Дочь: Третьякова Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Дюкова Васса Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1779 ст.

Сын: Дюков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дюкова Васса Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close