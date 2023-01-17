Дюкова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1735
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Дюков Семён Якимович
Отец ребёнка: Дюков Яким Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Дюков Яким Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Дюков Яким Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Дюков Яким Владимирович
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно