Дюкова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1735

Муж: Дюков Яким Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Дюков Семён Якимович

Отец ребёнка: Дюков Яким Владимирович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Дюков Михаил Якимович

Отец ребёнка: Дюков Яким Владимирович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Дюков Алексей Якимович

Отец ребёнка: Дюков Яким Владимирович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Дюков Андрей Якимович

Отец ребёнка: Дюков Яким Владимирович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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