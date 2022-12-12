Дюков Яким (Иоаким) Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Дюков Владимир Осипович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Дюков Семён Якимович
Мать ребёнка: Дюкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
До 1735
Жена: Дюкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Дюкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Дюкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Дюкова Евдокия Ивановна
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно