Дюков Яким (Иоаким) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюков Яким (Иоаким) Владимирович

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1654 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Дюков Владимир Осипович

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Дюков Семён Якимович

Мать ребёнка: Дюкова Евдокия Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1735

Жена: Дюкова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Дюков Михаил Якимович

Мать ребёнка: Дюкова Евдокия Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Дюков Алексей Якимович

Мать ребёнка: Дюкова Евдокия Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Дюков Андрей Якимович

Мать ребёнка: Дюкова Евдокия Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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