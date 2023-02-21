Дюков Владимир Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1654
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654
Отец: Дюков Осип
Мать: не указана
Место жительства
1678
Рождение ребёнка
До 1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1697
Дочь: Домна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1700
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Дюков Ларион Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Смерть
Неизвестно