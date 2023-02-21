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Дюков Владимир Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1654

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654

Отец: Дюков Осип

Мать: не указана

Место жительства
1678
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1695

Сын: Дюков Тихон Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1697

Дочь: Домна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Дюков Яким Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Дюков Ларион Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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