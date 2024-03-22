Дюков Семён Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюков Семён Якимович

Дюков Семён Якимович

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Дюков Яким Владимирович

Мать: Дюкова Евдокия Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Дюков Яков Семёнович

Мать ребёнка: Дюкова Параскева Макаровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1758

Жена: Дюкова Параскева Макаровна

Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.10.1773 ст.

Дочь: Устинья Семёновна

Мать ребёнка: Дюкова Параскева Макаровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Дюков Мосей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close