Дюков Семён Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Дюков Яким Владимирович
Мать: Дюкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Дюков Яков Семёнович
Мать ребёнка: Дюкова Параскева Макаровна
Бракосочетание
До 1758
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
02.10.1773 ст.
Дочь: Устинья Семёновна
Мать ребёнка: Дюкова Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1783
Смерть
Неизвестно