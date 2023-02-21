Дюкова Параскева Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Дюков Яков Семёнович
Отец ребёнка: Дюков Семён Якимович
Бракосочетание
До 1758
Муж: Дюков Семён Якимович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
02.10.1773 ст.
Дочь: Устинья Семёновна
Отец ребёнка: Дюков Семён Якимович
Смерть
Неизвестно