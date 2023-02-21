Дюкова Параскева Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюкова Параскева Макаровна

Дюкова Параскева Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Дюков Яков Семёнович

Отец ребёнка: Дюков Семён Якимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1758

Муж: Дюков Семён Якимович

Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.10.1773 ст.

Дочь: Устинья Семёновна

Отец ребёнка: Дюков Семён Якимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close