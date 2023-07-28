Дюков Михаил Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Дюков Яким Владимирович
Мать: Дюкова Евдокия Ивановна
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
26.08.1770 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1772 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1777 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1778 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1779 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1808