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Дюков Михаил Якимович

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Дюков Яким Владимирович

Мать: Дюкова Евдокия Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.08.1770 ст.

Сын: Дюков Андриан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1772 ст.

Сын: Дюков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1777 ст.

Сын: Дюков Семён Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.07.1778 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.10.1779 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1808
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область