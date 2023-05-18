Дюкова (Пахтусова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова (Пахтусова) Васса Ивановна

Место рождения

Карповское, Есютинская волость, Вельский уезд

Дата рождения

До 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
До 1757

Отец: Пахтусов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Карповское, Есютинская волость, Вельский уезд
Родилась в д. Макарьинская Шадреньгского прихода Устьянской волости Важского уезда
Бракосочетание
03.02.1773 ст.

Муж: Дюков Алексей Якимович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1773 ст.

Сын: Дюков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Дюков Алексей Якимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.08.1775 ст.

Сын: Дюков Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Дюков Алексей Якимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1777 ст.

Дочь: Третьякова Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Дюков Алексей Якимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1779 ст.

Сын: Дюков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дюков Алексей Якимович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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