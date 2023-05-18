Дюкова (Пахтусова) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1757
Отец: Пахтусов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Родилась в д. Макарьинская Шадреньгского прихода Устьянской волости Важского уезда
Бракосочетание
03.02.1773 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1773 ст.
Отец ребёнка: Дюков Алексей Якимович
Рождение ребёнка
13.08.1775 ст.
Отец ребёнка: Дюков Алексей Якимович
Рождение ребёнка
29.05.1777 ст.
Дочь: Третьякова Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Дюков Алексей Якимович
Рождение ребёнка
08.11.1779 ст.
Отец ребёнка: Дюков Алексей Якимович
Смерть
Неизвестно