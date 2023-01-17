Пахтусов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1757
Дочь: Дюкова Васса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Родилась в д. Макарьинская Шадреньгского прихода Устьянской волости Важского уезда
Место жительства
1773
Проживал в д. Макарьинская Шадреньгского прихода Устьянской волости Важского уезда
Смерть
Неизвестно