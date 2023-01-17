Пахтусов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахтусов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1757

Дочь: Дюкова Васса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Карповское, Вельский уезд, Вологодская губерния
Родилась в д. Макарьинская Шадреньгского прихода Устьянской волости Важского уезда
Место жительства
1773
Карповское, Вельский уезд, Вологодская губерния
Проживал в д. Макарьинская Шадреньгского прихода Устьянской волости Важского уезда
Смерть
Неизвестно
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