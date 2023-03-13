Гудомарова (Кулакова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомарова (Кулакова) Степанида

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.11.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1837

Отец: Кулаковъ Степанъ

Мать: Кулакова (Горшенина) Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1859

Муж: Гудомаровъ Ананий

Рождение ребёнка
02.04.1860

Дочь: Гудомарова Ирина

Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1863

Сын: Гудомаровъ Василий

Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1864

Дочь: Гудомарова Екатерина

Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1866

Сын: Гудомаровъ Емельянъ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1869

Сын: Гудомаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мамыкина (Гудомарова) Фекла

Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий

Рождение ребёнка
05.06.1874

Дочь: Кувшинова (Гудомарова) Агриппина

Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Гудомаровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий

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