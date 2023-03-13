Гудомарова (Кулакова) Степанида
Место рождения
Дата рождения01.11.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1837
Отец: Кулаковъ Степанъ
Бракосочетание
02.02.1859
Муж: Гудомаровъ Ананий
Рождение ребёнка
02.04.1860
Дочь: Гудомарова Ирина
Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий
Рождение ребёнка
20.02.1863
Сын: Гудомаровъ Василий
Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий
Рождение ребёнка
20.11.1864
Дочь: Гудомарова Екатерина
Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий
Рождение ребёнка
12.07.1866
Сын: Гудомаровъ Емельянъ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий
Рождение ребёнка
10.05.1869
Сын: Гудомаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий
Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мамыкина (Гудомарова) Фекла
Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий
Рождение ребёнка
05.06.1874
Дочь: Кувшинова (Гудомарова) Агриппина
Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Гудомаровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Гудомаровъ Ананий