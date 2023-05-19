Кулакова (Горшенина) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Горшенина) Федора

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Дата смерти

25.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Горшенинъ Кечаевъ Андрей

Мать: Горшенина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1821

Муж: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Юрина Марья

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кулаковъ Андрей

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Карташова Наталья

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1834

Сын: Кулаковъ Аверьянъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кулаковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1837

Дочь: Гудомарова Степанида

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1840

Дочь: Кулакова Агрофена

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1841

Дочь: Спигина Прасковья

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1845

Сын: Кулаковъ Алексей

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.03.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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