Кулакова (Горшенина) Федора
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти25.03.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Горшенинъ Кечаевъ Андрей
Мать: Горшенина Татьяна
Бракосочетание
28.01.1821
Муж: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Юрина Марья
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кулаковъ Андрей
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Карташова Наталья
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.10.1834
Сын: Кулаковъ Аверьянъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кулаковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.11.1837
Дочь: Гудомарова Степанида
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.06.1840
Дочь: Кулакова Агрофена
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.11.1841
Дочь: Спигина Прасковья
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.05.1845
Сын: Кулаковъ Алексей
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Смерть
25.03.1858