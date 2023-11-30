Кулаковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти08.05.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кулаковъ Степанъ
Мать: Кулакова Федора
Бракосочетание
19.03.1850
Жена: Кулакова Марія
Рождение ребёнка
08.10.1854
Дочь: Калинина Пелагея
Мать ребёнка: Кулакова Марія
Рождение ребёнка
30.05.1858
Сын: Кулаковъ Карпъ
Мать ребёнка: Кулакова Марія
Рождение ребёнка
16.03.1861
Сын: Кулаковъ Алексей
Мать ребёнка: Кулакова Марія
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Кулакова Татьяна
Мать ребёнка: Кулакова Марія
Рождение ребёнка
20.10.1868
Дочь: Сорокина Анастасия
Мать ребёнка: Кулакова Марія
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.09.1872
Сын: Кулаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кулакова Марія
Смерть
08.05.1904
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости