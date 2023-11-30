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Кулаковъ Андрей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

08.05.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кулаковъ Степанъ

Мать: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.03.1850

Жена: Кулакова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1854

Дочь: Калинина Пелагея

Мать ребёнка: Кулакова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1858

Сын: Кулаковъ Карпъ

Мать ребёнка: Кулакова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1861

Сын: Кулаковъ Алексей

Мать ребёнка: Кулакова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Кулакова Татьяна

Мать ребёнка: Кулакова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1868

Дочь: Сорокина Анастасия

Мать ребёнка: Кулакова Марія

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.09.1872

Сын: Кулаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кулакова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.05.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости
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