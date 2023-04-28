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Кулаковъ Степанъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Дата смерти

02.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кулаковъ Тимофей

Мать: Кулакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1821

Жена: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Юрина Марья

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кулаковъ Андрей

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Карташова Наталья

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1834

Сын: Кулаковъ Аверьянъ

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кулаковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1837

Дочь: Гудомарова Степанида

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1840

Дочь: Кулакова Агрофена

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1841

Дочь: Спигина Прасковья

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1845

Сын: Кулаковъ Алексей

Мать ребёнка: Кулакова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.06.1872
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ горячки
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