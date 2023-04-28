Кулаковъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти02.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кулаковъ Тимофей
Мать: Кулакова Марья
Бракосочетание
28.01.1821
Жена: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Юрина Марья
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кулаковъ Андрей
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Карташова Наталья
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
22.10.1834
Сын: Кулаковъ Аверьянъ
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кулаковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
01.11.1837
Дочь: Гудомарова Степанида
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
15.06.1840
Дочь: Кулакова Агрофена
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
01.11.1841
Дочь: Спигина Прасковья
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Рождение ребёнка
17.05.1845
Сын: Кулаковъ Алексей
Мать ребёнка: Кулакова Федора
Смерть
02.06.1872
Причина смерти: Отъ горячки