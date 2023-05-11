Кулакова (Спигина) Марья
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти15.07.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Спигинъ Григорий
Мать: Спигина Наталья
Бракосочетание
06.11.1799
Муж: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кулаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
03.06.1804
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кулаковъ Антонъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кулаковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Батанина Анисья
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
03.01.1820
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей
Смерть
15.07.1847