Кулакова (Спигина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Спигина) Марья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

15.07.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Спигинъ Григорий

Мать: Спигина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1799

Муж: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кулаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1804

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кулаковъ Антонъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кулаковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Батанина Анисья

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1820

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Кулаковъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.07.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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