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Кулаковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кулаковъ Тимофей

Мать: Кулакова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Миногина Устинья

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ленкова Ефросинья

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кулаковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Суплотова Авдотья

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1837

Дочь: Ефимья

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1839

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Прасковья

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