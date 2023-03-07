Кулаковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кулаковъ Тимофей
Мать: Кулакова Марья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Миногина Устинья
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ленкова Ефросинья
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кулаковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Суплотова Авдотья
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
18.07.1837
Дочь: Ефимья
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Рождение ребёнка
21.07.1839
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Кулакова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Прасковья