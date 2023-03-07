Ленкова (Кулакова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленкова (Кулакова) Ефросинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кулаковъ Иванъ

Мать: Кулакова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1851

Муж: Ленковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1851

Сын: Ленковъ Никандръ

Отец ребёнка: Ленковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1856

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ленковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1858

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Ленковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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