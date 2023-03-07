Ленковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ленковъ Осипъ
Мать: Ленкова Пелагея
Бракосочетание
29.01.1851
Жена: Ленкова Ефросинья
Рождение ребёнка
01.11.1851
Сын: Ленковъ Никандръ
Мать ребёнка: Ленкова Ефросинья
Рождение ребёнка
13.07.1856
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Ленкова Ефросинья
Рождение ребёнка
20.05.1858
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Ленкова Ефросинья