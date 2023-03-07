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Ленковъ Осипъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.09.1802

Дата смерти

16.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1802

Отец: Ленковъ Степанъ

Мать: Ленкова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ленковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ленкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1833

Дочь: Кирсанова Аполлинарія

Мать ребёнка: Ленкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1835

Дочь: Батанина Александра

Мать ребёнка: Ленкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1837

Сын: Ленковъ Захаръ

Мать ребёнка: Ленкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1840

Дочь: Ленкова Василиса

Мать ребёнка: Ленкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1841

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Ленкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1843

Сын: Ленковъ Алексѣй

Мать ребёнка: Ленкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1847

Сын: Ленковъ Андрей

Мать ребёнка: Ленкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Пелагея

Смерть
16.02.1874
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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