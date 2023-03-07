Ленковъ Осипъ
Место рождения
Дата рождения09.09.1802
Дата смерти16.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1802
Отец: Ленковъ Степанъ
Мать: Ленкова Федора
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ленковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ленкова Пелагея
Рождение ребёнка
07.01.1833
Дочь: Кирсанова Аполлинарія
Мать ребёнка: Ленкова Пелагея
Рождение ребёнка
19.04.1835
Дочь: Батанина Александра
Мать ребёнка: Ленкова Пелагея
Рождение ребёнка
12.09.1837
Сын: Ленковъ Захаръ
Мать ребёнка: Ленкова Пелагея
Рождение ребёнка
02.08.1840
Дочь: Ленкова Василиса
Мать ребёнка: Ленкова Пелагея
Рождение ребёнка
23.07.1841
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Ленкова Пелагея
Рождение ребёнка
08.02.1843
Сын: Ленковъ Алексѣй
Мать ребёнка: Ленкова Пелагея
Рождение ребёнка
04.07.1847
Сын: Ленковъ Андрей
Мать ребёнка: Ленкова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленкова Пелагея
Смерть
16.02.1874
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область