Ленковъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти03.12.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Ленковъ Данила
Мать: Ленкова Юскова Авдотья
Бракосочетание
23.01.1799
Жена: Ленкова Федора
Рождение ребёнка
19.08.1800
Дочь: Юрина Наталья
Мать ребёнка: Ленкова Федора
Рождение ребёнка
09.09.1802
Сын: Ленковъ Осипъ
Мать ребёнка: Ленкова Федора
Рождение ребёнка
18.11.1804
Сын: Ленковъ Григорий
Мать ребёнка: Ленкова Федора
Рождение ребёнка
24.01.1808
Сын: Ленковъ Григорий
Мать ребёнка: Ленкова Федора
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Сударчикова Прасковья
Мать ребёнка: Ленкова Федора
Смерть
03.12.1845