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Ленковъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

03.12.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Ленковъ Данила

Мать: Ленкова Юскова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1799

Жена: Ленкова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1800

Дочь: Юрина Наталья

Мать ребёнка: Ленкова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1802

Сын: Ленковъ Осипъ

Мать ребёнка: Ленкова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1804

Сын: Ленковъ Григорий

Мать ребёнка: Ленкова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1808

Сын: Ленковъ Григорий

Мать ребёнка: Ленкова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Сударчикова Прасковья

Мать ребёнка: Ленкова Федора

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.12.1845
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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