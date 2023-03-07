Спигина (Варганова) Наталья
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти?.12.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Варгановъ Алексей
Мать: Варганова Марфа
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кулакова Марья
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
10.07.1784
Дочь: Спигина МАрина
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мухина Авдотья
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Серкова Марина
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
27.06.1788
Дочь: Спигина Марфа
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
10.01.1794
Дочь: Спигина Аксинья
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Спигинъ Иванъ
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
24.03.1802
Сын: Спигинъ Гаврила
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Рождение ребёнка
10.04.1804
Сын: Спигинъ Василий
Отец ребёнка: Спигинъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спигинъ Григорий
Смерть
?.12.1837