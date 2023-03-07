Спигина (Варганова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спигина (Варганова) Наталья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Дата смерти

?.12.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Варгановъ Алексей

Мать: Варганова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кулакова Марья

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1784

Дочь: Спигина МАрина

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мухина Авдотья

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Серкова Марина

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1788

Дочь: Спигина Марфа

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1794

Дочь: Спигина Аксинья

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Спигинъ Иванъ

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1802

Сын: Спигинъ Гаврила

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1804

Сын: Спигинъ Василий

Отец ребёнка: Спигинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спигинъ Григорий

Смерть
?.12.1837
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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