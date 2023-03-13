Гудомаровъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти07.08.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Гудомаровъ Ананий
Мать: Гудомарова Степанида
Бракосочетание
22.01.1897
Рождение ребёнка
06.02.1897
Сын: Гудомаровъ Захаръ
Мать ребёнка: Гудомарова Долматова Ефросинья
Рождение ребёнка
09.03.1898
Дочь: Гудомарова Клавдия
Мать ребёнка: Гудомарова Долматова Ефросинья
Смерть
07.08.1899
Причина смерти: Чахотка
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Гудомаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Гудомарова Долматова Ефросинья