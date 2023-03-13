Гудомаровъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомаровъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

07.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гудомаровъ Ананий

Мать: Гудомарова Степанида

Бракосочетание
22.01.1897

Жена: Гудомарова Долматова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Гудомаровъ Захаръ

Мать ребёнка: Гудомарова Долматова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1898

Дочь: Гудомарова Клавдия

Мать ребёнка: Гудомарова Долматова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.08.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Чахотка
Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Гудомаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Гудомарова Долматова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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