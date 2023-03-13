Гудомарова Долматова (Плотников) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Плотниковъ Герасимъ
Бракосочетание
22.01.1897
Муж: Гудомаровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
06.02.1897
Сын: Гудомаровъ Захаръ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
09.03.1898
Дочь: Гудомарова Клавдия
Отец ребёнка: Гудомаровъ Дмитрий
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Гудомаровъ Иванъ
Отец ребёнка: Гудомаровъ Дмитрий