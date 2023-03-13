Гудомарова Долматова (Плотников) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомарова Долматова (Плотников) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Плотниковъ Герасимъ

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1897

Муж: Гудомаровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Гудомаровъ Захаръ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1898

Дочь: Гудомарова Клавдия

Отец ребёнка: Гудомаровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Гудомаровъ Иванъ

Отец ребёнка: Гудомаровъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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