Гудомаровъ Ананий
Место рождения
Дата рождения01.10.1839
Дата смерти18.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839
Отец: Гудомаровъ Андрей
Мать: Гудомарова Лукерья
Бракосочетание
02.02.1859
Жена: Гудомарова Степанида
Рождение ребёнка
02.04.1860
Дочь: Гудомарова Ирина
Мать ребёнка: Гудомарова Степанида
Рождение ребёнка
20.02.1863
Сын: Гудомаровъ Василий
Мать ребёнка: Гудомарова Степанида
Рождение ребёнка
20.11.1864
Дочь: Гудомарова Екатерина
Мать ребёнка: Гудомарова Степанида
Рождение ребёнка
12.07.1866
Сын: Гудомаровъ Емельянъ
Мать ребёнка: Гудомарова Степанида
Рождение ребёнка
10.05.1869
Сын: Гудомаровъ Иванъ
Мать ребёнка: Гудомарова Степанида
Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мамыкина Фекла
Мать ребёнка: Гудомарова Степанида
Рождение ребёнка
05.06.1874
Дочь: Кувшинова Агриппина
Мать ребёнка: Гудомарова Степанида
Рождение ребёнка
1876
Сын: Гудомаровъ Дмитрий
Мать ребёнка: Гудомарова Степанида
Смерть
18.05.1898