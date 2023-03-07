Гудомаровъ Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудомаровъ Ананий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1839

Дата смерти

18.05.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839

Отец: Гудомаровъ Андрей

Мать: Гудомарова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1859

Жена: Гудомарова Степанида

Рождение ребёнка
02.04.1860

Дочь: Гудомарова Ирина

Мать ребёнка: Гудомарова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1863

Сын: Гудомаровъ Василий

Мать ребёнка: Гудомарова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1864

Дочь: Гудомарова Екатерина

Мать ребёнка: Гудомарова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1866

Сын: Гудомаровъ Емельянъ

Мать ребёнка: Гудомарова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1869

Сын: Гудомаровъ Иванъ

Мать ребёнка: Гудомарова Степанида

Новопетровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мамыкина Фекла

Мать ребёнка: Гудомарова Степанида

Рождение ребёнка
05.06.1874

Дочь: Кувшинова Агриппина

Мать ребёнка: Гудомарова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Гудомаровъ Дмитрий

Мать ребёнка: Гудомарова Степанида

Смерть
18.05.1898
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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