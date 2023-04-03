Наумов Артём
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Наумов Иван Алексеев/Аксенов
Мать: Наумова Ирина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова (Власова) Фекла
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Наумов Фёдор
Мать ребёнка: Наумова (Власова) Фекла
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кобызева (Наумова) Анна Артемова
Мать ребёнка: Наумова (Власова) Фекла
Рождение ребёнка
1747
Сын: Наумов Егор
Мать ребёнка: Наумова (Власова) Фекла
Смерть
1770