Наумов Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Артём

Наумов Артём

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Наумов Иван Алексеев/Аксенов

Мать: Наумова Ирина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова (Власова) Фекла

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Наумов Фёдор

Мать ребёнка: Наумова (Власова) Фекла

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кобызева (Наумова) Анна Артемова

Мать ребёнка: Наумова (Власова) Фекла

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Наумов Егор

Мать ребёнка: Наумова (Власова) Фекла

Смерть
1770
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.