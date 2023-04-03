Наумов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Наумов Артём
Мать: Наумова (Власова) Фекла
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1773
Сын: Наумов Осип Егоров
Мать ребёнка: Наумова (Шеховцова) Зеновья Родионова
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1804