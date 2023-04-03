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Наумов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Наумов Артём

Мать: Наумова (Власова) Фекла

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Наумов Осип Егоров

Мать ребёнка: Наумова (Шеховцова) Зеновья Родионова

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1804

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