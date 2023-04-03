Наумова (Власова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Власова) Фекла

Место рождения

Лучки, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Власов Никита

Мать: Акилина

Лучки, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Артём

Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Наумов Фёдор

Отец ребёнка: Наумов Артём

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кобызева (Наумова) Анна Артемова

Отец ребёнка: Наумов Артём

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Наумов Егор

Отец ребёнка: Наумов Артём

Смерть
1772
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

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