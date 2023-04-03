Наумова (Власова) Фекла
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смерти1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Власов Никита
Мать: Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Артём
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Наумов Фёдор
Отец ребёнка: Наумов Артём
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кобызева (Наумова) Анна Артемова
Отец ребёнка: Наумов Артём
Рождение ребёнка
1747
Сын: Наумов Егор
Отец ребёнка: Наумов Артём
Смерть
1772