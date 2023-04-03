Наумов Осип Егоров
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Наумов Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Селиверст
Мать ребёнка: Наумова (Абалдуева) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1794
Рождение ребёнка
1798
Сын: Наумов Антон
Мать ребёнка: Наумова (Абалдуева) Татьяна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Наумова) Евдокия
Мать ребёнка: Наумова (Абалдуева) Татьяна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Наумов Егор
Мать ребёнка: Наумова (Абалдуева) Татьяна
Смерть
1804