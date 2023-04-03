Наумов Осип Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Осип Егоров

Наумов Осип Егоров

Место рождения

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Наумов Егор

Мать: Наумова (Шеховцова) Зеновья Родионова

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Селиверст

Мать ребёнка: Наумова (Абалдуева) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1794

Жена: Наумова (Абалдуева) Татьяна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Наумов Антон

Мать ребёнка: Наумова (Абалдуева) Татьяна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Наумова) Евдокия

Мать ребёнка: Наумова (Абалдуева) Татьяна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Наумов Егор

Мать ребёнка: Наумова (Абалдуева) Татьяна

Смерть
1804
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.