Наумова (Абалдуева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиМежду 1827 и 1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Абалдуев Алексей
Бракосочетание
Около 1794
Муж: Наумов Осип Егоров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Наумов Антон
Отец ребёнка: Наумов Осип Егоров
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Наумов Осип Егоров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Наумов Егор
Отец ребёнка: Наумов Осип Егоров
Бракосочетание
1805
или 1806
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Кононов Василий Сидоров
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кононов Василий Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Селиверст
Отец ребёнка: Наумов Осип Егоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1839