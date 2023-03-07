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Наумова (Абалдуева) Татьяна

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Место рождения

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Между 1827 и 1839

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Абалдуев Алексей

Мать: Абалдуева Марья Михайлова

Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1794

Муж: Наумов Осип Егоров

Рождение ребёнка
1798

Сын: Наумов Антон

Отец ребёнка: Наумов Осип Егоров

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Наумов Осип Егоров

Рождение ребёнка
1803

Сын: Наумов Егор

Отец ребёнка: Наумов Осип Егоров

Бракосочетание
1805

Муж: Кононов Василий Сидоров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
или 1806
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кононов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Кононов Василий Сидоров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кононов Пётр Васильев

Отец ребёнка: Кононов Василий Сидоров

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Селиверст

Отец ребёнка: Наумов Осип Егоров

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1827 и 1839
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