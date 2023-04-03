Наумова Ирина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Ирина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1668 и 1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1668 и 1669 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1668 и 1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Иван Алексеев/Аксенов

Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1698

Дочь: (Наумова) Варвара

Отец ребёнка: Наумов Иван Алексеев/Аксенов

Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701

Сын: Наумов Фёдор

Отец ребёнка: Наумов Иван Алексеев/Аксенов

Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Наумова) Евдокия

Отец ребёнка: Наумов Иван Алексеев/Аксенов

Рождение ребёнка
1711

Сын: Наумов Артём

Отец ребёнка: Наумов Иван Алексеев/Аксенов

Смерть
Неизвестно

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