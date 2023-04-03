Наумова Ирина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1668 и 1669
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1668 и 1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1698
Дочь: (Наумова) Варвара
Отец ребёнка: Наумов Иван Алексеев/Аксенов
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701
Сын: Наумов Фёдор
Отец ребёнка: Наумов Иван Алексеев/Аксенов
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Наумова) Евдокия
Отец ребёнка: Наумов Иван Алексеев/Аксенов
Рождение ребёнка
1711
Сын: Наумов Артём
Отец ребёнка: Наумов Иван Алексеев/Аксенов
Смерть
Неизвестно