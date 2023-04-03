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Наумов Иван Алексеев/Аксенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1668 и 1669

Дата смерти

Между 1723 и 1744

Пол

Мужской

Отец

До 1651 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1668 и 1669 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1668 и 1669

Отец: Наумов Алексей Перфильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Наумова Ирина ?

Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701

Сын: Наумов Фёдор

Мать ребёнка: Наумова Ирина ?

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Наумова Ирина ?

Рождение ребёнка
1711

Сын: Наумов Артём

Мать ребёнка: Наумова Ирина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Ирина ?

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец городовой службы из солдат
Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Между 1723 и 1744
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