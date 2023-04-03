Наумов Иван Алексеев/Аксенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1668 и 1669
Дата смертиМежду 1723 и 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1668 и 1669
Отец: Наумов Алексей Перфильев
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Наумова Ирина ?
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701
Сын: Наумов Фёдор
Мать ребёнка: Наумова Ирина ?
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Наумова Ирина ?
Рождение ребёнка
1711
Сын: Наумов Артём
Мать ребёнка: Наумова Ирина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Ирина ?
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец городовой службы из солдат
Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Между 1723 и 1744