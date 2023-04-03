Наумов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1700 и 1701
Дата смертиМежду 1723 и 1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1700 и 1701
Отец: Наумов Иван Алексеев/Аксенов
Мать: Наумова Ирина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Наумова) Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1717
Дочь: (Наумова) Анна
Мать ребёнка: (Наумова) Авдотья
Смерть
Между 1723 и 1744
Рождение ребёнка
1724
Сын: Наумов Алексей
Мать ребёнка: (Наумова) Авдотья