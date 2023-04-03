Наумов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1700 и 1701

Дата смерти

Между 1723 и 1744

Пол

Мужской

Отец

Между 1668 и 1669 г.р.

Мать

Между 1668 и 1669 г.р.

Жена

1701 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1700 и 1701

Отец: Наумов Иван Алексеев/Аксенов

Мать: Наумова Ирина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Наумова) Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: (Наумова) Анна

Мать ребёнка: (Наумова) Авдотья

Смерть
Между 1723 и 1744
Рождение ребёнка
1724

Сын: Наумов Алексей

Мать ребёнка: (Наумова) Авдотья

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