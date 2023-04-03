(Наумова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1717
Дочь: (Наумова) Анна
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Рождение ребёнка
1724
Сын: Наумов Алексей
Отец ребёнка: Наумов Фёдор
Смерть
Неизвестно