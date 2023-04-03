(Наумова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1700 и 1701 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Плота, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: (Наумова) Анна

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Рождение ребёнка
1724

Сын: Наумов Алексей

Отец ребёнка: Наумов Фёдор

Смерть
Неизвестно

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