Ивченко Кирилл Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Кирилл Михайлович

Ивченко Кирилл Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ивченко Михаил Михайлович

Мать: Ивченко Христина Петровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ивченко Филипп Кириллович

Мать ребёнка: Ивченко София Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Ивченко Василий Кириллович

Мать ребёнка: Ивченко София Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1918

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Ивченко София Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Ивченко Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Ивченко София Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко София Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close