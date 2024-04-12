Ивченко (Потримай) Христина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Потримай) Христина Петровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Потримай Петр Андреевич

Мать: Потримай Феодора Федоровна

Бракосочетание
С 12.11.1878 по 1881

Муж: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ивченко Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Ивченко Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ивченко Ананий Михайлович

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ивченко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ивченко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ивченко Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ивченко Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: антонина

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивченко варвара

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивченко Авраам Михайлович

Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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