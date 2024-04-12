Ивченко (Потримай) Христина Петровна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
С 12.11.1878 по 1881
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ивченко Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Ивченко Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ивченко Ананий Михайлович
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ивченко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ивченко Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ивченко Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: антонина
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивченко варвара
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивченко Авраам Михайлович
Отец ребёнка: Ивченко Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно