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Ивченко Ананий Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1891

Дата смерти

11.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ивченко Михаил Михайлович

Мать: Ивченко Христина Петровна

Военная служба
28.09.1914
Должность/Звание стрелок Воинская часть 1-й Кавказский стрелковый полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, с. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Слупа; бригадный л... Показать все
Военная служба
11.10.1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 1-й Кавказский стрелковый полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина выб... Показать все
Военная служба
11.05.1915
Должность/Звание ст. унтер-офицер Воинская часть 1-й Кавказский стрелковый полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Красн. Лука Причина выбытия пропал без вести Место выбытия р. Дубисса Да... Показать все
Смерть
11.05.1915
Литва пропал без вести в районе реки Дубиса
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