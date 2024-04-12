Ивченко Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1913
Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1915
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1918
Дочь: АННА Ивановна
Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна
Рождение ребёнка
18.04.1921
Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно