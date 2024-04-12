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Ивченко Иван Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Ивченко Михаил Михайлович

Мать: Ивченко Христина Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1911

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна

Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Ивченко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1915

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1918

Дочь: АННА Ивановна

Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна

Рождение ребёнка
18.04.1921

Сын: Ивченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Ивченко Нионила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Нионила Васильевна

Смерть
Неизвестно
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