Ивченко Нионила Васильевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
14.06.1911
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1913
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1915
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1918
Дочь: АННА Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1921
Отец ребёнка: Ивченко Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно