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Ивченко Никифор Михайлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Ивченко Михаил Михайлович

Мать: Ивченко Христина Петровна

Бракосочетание
31.01.1918

Жена: Ивченко Олимпиада Георгиевна

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
27.11.1918

Дочь: Таисья Никифоровна

Мать ребёнка: Ивченко Олимпиада Георгиевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ивченко Николай Никифорович

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Кондратьевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ивченко Федор Никифорович

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Кондратьевна

Бракосочетание
18.10.1929

Жена: Ивченко Ксения Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивченко Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ивченко Ксения Кондратьевна

Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
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