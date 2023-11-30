Ивченко Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Бракосочетание
31.01.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
27.11.1918
Дочь: Таисья Никифоровна
Мать ребёнка: Ивченко Олимпиада Георгиевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ивченко Николай Никифорович
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ивченко Федор Никифорович
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Кондратьевна
Бракосочетание
18.10.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивченко Ксения Кондратьевна
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно