Ивченко Федор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти11.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
05.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивченко Марфа Дмитриевна
Награда
06.04.1985
ВС СССР Юбилейное награждение орден "Отечественной Войны" 2-й ст.
ЦАМО РФ шк-21,ящ-23,дело-79
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Марфа Дмитриевна
Смерть
11.01.1994