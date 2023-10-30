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Ивченко Федор Никифорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1924

Дата смерти

11.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Ивченко Никифор Михайлович

Мать: Ивченко Ксения Кондратьевна

Рождение ребёнка
05.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Дмитриевна

Награда
06.04.1985
ВС СССР Юбилейное награждение орден "Отечественной Войны" 2-й ст.
ЦАМО РФ шк-21,ящ-23,дело-79
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Марфа Дмитриевна

Смерть
11.01.1994
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