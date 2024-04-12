Ивченко (Воликова) Ксения Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ивченко Николай Никифорович
Отец ребёнка: Ивченко Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ивченко Федор Никифорович
Отец ребёнка: Ивченко Никифор Михайлович
Бракосочетание
18.10.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ивченко Никифор Михайлович
Смерть
Неизвестно