Ивченко (Воликова) Ксения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Воликова) Ксения Кондратьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ивченко Николай Никифорович

Отец ребёнка: Ивченко Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ивченко Федор Никифорович

Отец ребёнка: Ивченко Никифор Михайлович

Бракосочетание
18.10.1929

Муж: Ивченко Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивченко Иван Никифорович

Отец ребёнка: Ивченко Никифор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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