Ивченко Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Николай Никифорович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ивченко Никифор Михайлович

Мать: Ивченко Ксения Кондратьевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивченко Анна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Ивченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ивченко Анна

Награда
21.02.1987
Юбилейное награждение орден "Отечественной Войны" 2-й ст. МО РФ
ЦАМО РФ шк-21,ящ-23,дело-20
Смерть
Неизвестно
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