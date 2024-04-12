Ивченко Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивченко Анна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ивченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ивченко Анна
Награда
21.02.1987
Юбилейное награждение орден "Отечественной Войны" 2-й ст. МО РФ
ЦАМО РФ шк-21,ящ-23,дело-20
Смерть
Неизвестно