Ивченко (Корсун) Олимпиада Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти08.03.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Корсун Георгий Иосифович
Мать: Корсун Анна Михайловна
Бракосочетание
31.01.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 35 /.
Рождение ребёнка
27.11.1918
Дочь: Таисья Никифоровна
Отец ребёнка: Ивченко Никифор Михайлович
Смерть
08.03.1920
Причина смерти: При родах
Похороны
Неизвестно