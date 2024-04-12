Корсун Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ивченко Олимпиада Георгиевна
Отец ребёнка: Корсун Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
24.11.1916
Сын: Корсун Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Корсун Георгий Иосифович
Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1916г.лист № 101,зап.№ 3, ГАДО Ф - 265-1-10
Рождение ребёнка
06.08.1918
Отец ребёнка: Корсун Георгий Иосифович
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 18 /, м/к-1918г... / зап.№ 36 /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно