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Корсун Анна Михайловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ивченко Олимпиада Георгиевна

Отец ребёнка: Корсун Георгий Иосифович

Рождение ребёнка
24.11.1916

Сын: Корсун Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Корсун Георгий Иосифович

Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1916г.лист № 101,зап.№ 3, ГАДО Ф - 265-1-10
Рождение ребёнка
06.08.1918

Сын: Корсун Мамот Георгиевич

Отец ребёнка: Корсун Георгий Иосифович

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 18 /, м/к-1918г... / зап.№ 36 /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Георгий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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