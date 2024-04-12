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Корсун Мамот Георгиевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

06.08.1918

Дата смерти

19.10.1918

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1918

Отец: Корсун Георгий Иосифович

Мать: Корсун Анна Михайловна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 18 /, м/к-1918г... / зап.№ 36 /
Похороны
19.10.1918
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г. / зап.№ 64 /,ГАДО - Ф-265-1-11 / лист № 31 /. лист № 58 /
Смерть
19.10.1918
Причина смерти: В молодом возрасте-родовая слабость | ГАДО , Ф-265-1-11 / лист № 64 /, м/к 1918г / зап.№ 31 /.,. Троицкая церковь слобода Кривая Лука
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