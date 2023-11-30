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Корсун Григорий Георгиевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

24.11.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.01.1916
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда,ГАДО Ф-265-1-10,лист № 101, / зап.№ 3 /,м/к-1916г. | Godparents:Кондрат Понкратович Воликов и Олимпиада Андреевна Шемплия
Рождение
24.11.1916

Отец: Корсун Георгий Иосифович

Мать: Корсун Анна Михайловна

Троицкая церковь сл.Кривая Лука,м/к 1916г.лист № 101,зап.№ 3, ГАДО Ф - 265-1-10
Смерть
Неизвестно
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